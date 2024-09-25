港超聯　傑志6比1大破九龍城

旺角大球場周三（25日）晚上舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，傑志坐鎮主場迎戰九龍城。最終「藍鳥」在迪美路夫下半場大演帽子戲法，加上韋頓、馬查度及陳傲軒各入1球，以6比1大勝，聯賽連贏兩場。

「藍鳥」派出顏卓彬客串中堅，陳俊樂、利亞倫及祖連奴組成中場鐵三角，支援韋頓攻堅；客隊方面，改由李瀚灝把守最後一關，韋利安和嚴啟倬鎮守中路，宋敏圭及邵昀俊負責中場掃蕩，為卡朗、林學曦及許嘉樂創造突擊機會。

開賽僅2分鐘，「藍鳥」就有埋門機會，明加索夫左路主射罰球高出。18分鐘，傑志右路傳中，九龍城未能解圍，利亞倫門前勁射中柱彈出。直到45分鐘，韋頓接應林樂勤傳中，頂彈地波入網，主隊領先1比0完半場。

主隊換邊後調入迪美路夫及鄭展龍，51分鐘成功擴大比數，1次右路傳中，馬查度快韋利安一頂入網，4分鐘後，明加索夫傳入禁區，迪美路夫禁區內控定射成3比0，這位烏茲別克射手60分鐘再入1球，傑志領先至4比0。一直受壓的客隊，到65分鐘終於憑卡朗門前建功，成功破蛋。其後傑志有鐘樂安傷出，由羅梓駿入替，85分鐘，迪美路夫推過李瀚灝，窄角度射入，個人大演帽子戲法，陳傲軒補時階段再為球隊埋齋，傑志贏6比1完場，聯賽兩連勝。

經歷「四日兩戰」的九龍城是役大敗1比6，主教練陳銘剛承認球員頻頻征戰下，未及回復體力，影響演出：「短時間內踢兩場絕對唔簡單，而且大家上場對完東方之後，體力恢復進度唔太理想，嚟緊要着手提升後備球員嘅實力，令球隊有主力缺陣下，都可以維持水準。」

談到球隊經過4場聯賽後的進步，「剛Sir」指大家默契愈來愈好，但直言仍需時改善不足：「經過呢幾場波之後，大家開始摸索到點踢出戰術，但作為新升班球隊，係要唔少時間搵出最佳陣容，絕對唔係呢3個月搞得掂嘅事。」