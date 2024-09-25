射手本色！張偉康關鍵三分波　助康仁福建驚險獵「鷹」

香港男籃銀牌賽高級組生死鬥，康仁福建憑張偉康最後兩分鐘兩記關鍵三分命中，終以63：59反勝崇德飛鷹，驚險地於負方繼續「復活」，周日（29日）將會大戰永倫力保爭標機會。

兩軍曾於銀牌首輪相遇，該戰崇德飛鷹以68：62取勝，兩隊今仗重演激戰，兩隊互有領先，張偉康面對奧斯汀防守冷靜命中三分球，追至16：16。奧斯汀首節8分，助球隊以21：17領先。

第2節崇德飛鷹先由奧斯汀命中三分，但康仁福建的余嘉寶、林俊達隨即回敬3球三分球，13：2攻勢，一度反超前至30：26。飛鷹的黃浩賢命中兩球三分，另外外線博罰全中，單節取9分，加上團隊防守奏效，助球隊半場續以39：35領先。

換邊後，林俊達剷籃得分，譚子健「and 1」為福建收復失地。不過崇德飛鷹此節加強外圍防守，令福建全節外線未有得分，奧斯汀更有兩次「追魂block」振士氣，福建全節僅得11分，飛鷹以52：46進入第4節。

康仁福建積極反撲，余嘉寶上籃得分，黃律堯助攻陳永熹籃底取分，追至51：54。中段兩隊激烈對碰，飛鷹黃浩賢偷球上籃後再命中三分球，拉開4分差，福建射手張偉康最後2分鐘發威連轟兩記三分球，其後再有譚子健籃底入楔得手，福建最終以63：59反勝。

康仁福建3人得分上雙，林俊達15分4助攻，張偉康三分球7射4中，得14分，余嘉寶11分4籃板，另外黃律堯交出7分13籃板。崇德飛鷹方面，奧斯汀22分14籃板，另有4次失誤。黃浩賢20分5籃板。

張偉康擅長三分遠射，往往成扭轉勝負的X-Factor。2022年甲一聯賽曾寫下經典一幕，當時身披滿貫戰衣的他，擔演大逆轉主角，球隊火拚長勝軍南華，兩軍激戰至加時，張偉康發揮射手本色冷靜出手射入絕殺三分波，助綠軍以89比87反勝，中斷南華跨季27連勝。