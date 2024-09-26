艾歷臣英雄變罪人　曼聯被逼和延續歐戰頹勢

曼聯周四(26日)凌晨展開歐霸盃之旅，可惜首仗只能喺主場同川迪踢成1比1平手，最近9場歐洲賽事只得1勝。曼聯中場基斯甸艾歷臣今場入靚波開紀錄，但亦係佢嘅犯錯累球隊失波，領隊坦哈格賽後批評球員未盡全力。

曼聯今場犯錯連連，達洛治10分鐘喺底線被偷波幾乎先輸，但企穩陣腳後開始控制戰局，34分鐘艾歷臣乘對手解圍不遠，第一時間抽射轟入世界波領先。努力逼搶嘅川迪68分鐘有回報，雲羅奧積狂推連過數關被後攔截，但艾歷臣大意被森姆林馬斯「打荷包」，後者殺入禁區抽入近柱。曼聯最後階段發力，但幾次埋門都失之交臂，最終只能打和1比1。

曼聯喺坦哈格領導下，已贏過英足盃同英聯盃冠軍，但喺歐洲賽就成績低迷，近9場歐戰只得1勝3和5負，唯一勝仗係主場1比0小勝哥本哈根。今屆歐霸盃改用聯賽模式，前8名可以直接晉級16強，第9至24名就可參加附加賽，曼聯未來2場要作客波圖同費倫巴治，相當難打。

坦哈格賽後對球員表現感不滿：「川迪將呢場波當係生死戰，寸土必爭，我哋做唔到，就算付出99%都係唔夠。領先後我哋應該再入多球殺死比賽，球員好有決心，但決心要用表現去證明，下半場踢得太過自滿，未能達成贏波目標係全隊嘅責任。」