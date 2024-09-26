利物浦大炒韋斯咸　英聯盃第4圈又抽下籤

周四(26日)凌晨英聯盃第3圈，勢如破竹嘅利物浦主場5比1大炒韋斯咸，新兵費達歷高基艾沙首次擔正交出助攻，「紅軍」火力大晒冷！英聯盃第4圈亦已抽籤，利物浦又抽下籤要作客白禮頓，而呢一圈最矚目賽事，將會係熱刺主場對曼城。

利物浦今場用副選作戰，但對住頹爆嘅韋斯咸游刃有餘，就算21分鐘有查洛爾昆沙擺烏龍先落後，4分鐘後即由基艾沙助攻迪亞高祖達追平。換邊後祖達再入1球反超前，穆罕默德沙拿74分鐘射成3比1後，韋斯咸仲有艾臣奧馬艾華利斯兩黃一紅被逐，結果兵敗如山倒，利物浦前鋒加普補時連入2球，湊成5比1大勝。

利物浦領隊施洛賽後，向批評佢哋夏天「唔買人」嘅人大反擊：「好搞笑，我過去2個月一直被問買人嘅問題，我又一直強調球隊已經有好多高質球員，我諗你哋依家見到啦。我最開心嘅係，呢班球員得到機會後，唔會只係掛住展現自己，而係為球隊而努力。」

第4圈抽籤完成(見表)，利物浦又會遇上英超球隊，今輪要作客白禮頓，施洛表示：「呢個對手好難搞，不過依家剩低嘅都係有實力嘅球隊，而且要贏冠軍嘅話，難免要對住勁旅，包括今場對手韋斯咸。」

英聯盃第4圈抽籤

熱刺 對 曼城

曼聯 對 李斯特城

白禮頓 對 利物浦

普雷斯頓 對 阿仙奴

賓福特 對 錫周三

修咸頓 對 史篤城

AFC溫布頓/紐卡素 對 車路士

阿士東維拉 對 水晶宮