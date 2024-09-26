朝早返學夜晚首演　阿仙奴「幼齒陣」大勝

周四(26日)凌晨英聯盃第3圈，阿仙奴主場5比1大破英甲球隊保頓。阿仙奴今場派出「幼齒陣」，正選有4個係首次擔正嘅18歲或以下球員，加多兩個18歲小將後備上演完成首演，其中17歲嘅華拿利梅開二度兼當選最佳球員，領隊阿迪達透露，部份小將喺朝早仲要返學校上堂！

阿仙奴受到傷疲問題影響，今場大膽起用青年軍，包括16歲門將積克樸達、18歲右閘尼高斯、17歲嘅史基利同華拿利。16分鐘尼高斯右路傳中，迪格蘭賴斯遠射破網；出任進攻中場嘅華拿利之後梅開二度，保頓喺53分靠反擊破蛋。阿仙奴繼續進攻，史達寧64分鐘攻入佢加盟後首個入球，後備上陣嘅夏維斯77分鐘埋齋，助阿仙奴大勝5比1晉級。

阿仙奴今場名單有8個青年軍，阿迪達賽後表示：「有幾個球員朝早仲返緊學，佢哋好興奮！華拿利表現好出色，今場又行前咗一大步，佢一直都超乎大家嘅預期。我要讚揚青年軍團隊嘅努力，呢場波有好多正面嘅訊號。」華拿利2年前已經喺英超亮相，並以15歲181日之齡成為英超史上最年輕上陣球員，紀錄至今仍未被打破。