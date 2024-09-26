丹恩奴域：艾阿拉比可開勝門

今場賽事十分有趣，事關多哈艾阿拉比及艾雷恩開季表現都不穩，如今更加一同排在聯賽榜的下半版位置。

多哈艾阿拉比今季雖然未嘗一勝，但5場聯賽當中和了4場，表現未算太差，所以我認為他們將快可扭轉頹勢。事實上，他們在之前的聯賽運氣麻麻，例如曾射失12碼及於比賽末段失球等等。

馬高華拉堤絕對是多哈艾阿拉比陣中的核心人物，此子能夠於中場控制戰局及策動球隊的攻勢，另外亦同時擔當保持球隊防守組織性的重要角色。

同時，我相信西班牙籍的好波之人洛迪，今仗亦會在進攻中場位置上影響大局。至於前鋒阿密迪艾拉近兩仗一共攻入3球，近況大勇，有力威脅艾雷恩大門。

艾雷恩目前為止錄得2勝3負的成績，當中包括了兩場作客敗仗。而對上4場賽事，他們一共失了10球，所以其後防似乎出現了很大問題。我認為，他們的中場及防線需要表現得更加具組織性才可。

另外，他們陣中的創造型球員亦需要交出更好的表現。其實，兩翼側擊及前線質素相當之好，所以賓卓基、查斯古特及加比爾佩雷拉，需要為前線的羅渣古迪斯製造更多入球機會。

羅渣古迪斯於近4場賽事一共入了4球，有能力成為一位多產射手，然而，其球隊於這4場比賽中卻只錄得1勝。我不會意外今仗他再有入球進帳，但我認為艾雷恩的防守始終是一個很大問題，換言之，多哈艾阿拉比最終將可於主場獲勝。