U20亞盃外　港隊7球不敵約旦

港隊U20周四（26日）凌晨在卡塔爾出戰第1場「U20亞洲盃」外圍賽J組賽事，可惜港隊力戰下以0比7不敵約旦，下場會在周六（28日）凌晨硬撼主場出擊的卡塔爾。

港隊是役派出石皓心把關，杜俊暉扼守後防，趙正宇控制中場，協助李俊霆及楊焯鈞爭取入球。惟港隊奮戰到底下，仍以0比7告負，港隊第2場分組賽會在周六凌晨，惡鬥首輪以3比0輕取新加坡的東道主卡塔爾。

前鋒馬斐就對賽果感到沮喪，強調球隊在上半場已盡力踢出應有水準，可惜落後兩球後，全隊士氣受到打擊，導致大比數落敗，盼下場對卡塔爾有所改進：「我哋仲有兩場分組賽要踢，雖然嚟緊呢場對卡塔爾都好難踢，但大家要盡快恢復心情同體能，希望踢番場好波畀大家睇！」

至於主教練Darren Arnott賽後亦深感失望，認為球隊在換邊後不久再度失球，為致敗關鍵：「大家頭3、40分鐘踢得唔錯，冇畀對手太多空位，甚至我哋係有機會利用反擊製造入波，可惜下半場一出嚟就失多球，令班球員開始唔夠信心，不過依家最緊要係集中精神，應付之後兩場分組賽。」