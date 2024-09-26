【歐霸】馬模地頭出擊劏格流

歐霸早場瑞典超盟主馬模，主場迎戰格拉斯哥流浪。馬模主場發揮超穩定，近11場獲8勝1和2負，必然趁主場出擊搶分，而且球隊近4次鬥格拉斯哥流浪獲3勝1和，格食格味濃，少讓平半必揀馬模。（Now 643周五凌晨零時45分直播）

格拉斯哥流浪係歐霸第一檔球隊，喺第二至四檔都要抽中鬥兩隊嘅情況下，第三檔佢哋最唔想遇到嘅，一定係馬模。事關2021/22年嘅歐聯外圍賽碰頭，當大家以為格流會輕鬆過關，結果馬模主場同作客兩回合都以2比1贏波，將格流踢落當年嘅歐霸。馬模最終更殺入分組賽，雖然小組包尾，但6場分組賽嘅出場金同門票收益，已足夠佢哋壯大球隊。

馬模上屆勇奪聯賽冠軍，現時亦喺瑞典超帶頭，喺尚餘6輪賽事下，領先次席嘅佐加頓斯11分，有餘力喺歐洲賽發展。馬模啱啱喺聯賽大勝赫根4比0，丹麥中場安達斯基斯甸臣梅開二度，狀態大勇，球隊近11次主場出擊8勝1和，相反格拉斯哥流浪作客麻麻，跨季近6場作客只得1勝，近4場作客未試過入得多過1球，今場只係盡量博摸和搶1分，馬模讓平半絕對玩得過。

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