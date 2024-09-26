【歐霸】普帥喪攻殺無赦　熱刺上盤值捧

今晚繼續有歐霸賽事上演，輪到另一英超勁旅熱刺登場，喺主場迎戰阿塞拜疆「1哥」卡拉巴克。熱刺開季唔算好順，主帥普斯迪高路備受批評，難得遇上「恐英症」嘅卡拉巴克，誓要大勝振奮士氣，讓球盤讓到兩球都冇有怕，照捧上盤。（Now 643周五凌晨3時直播）

雖然熱刺上季明顯後勁不繼，但喺失去哈利卡尼之下，主帥普斯迪高路仍以冒險進攻打法獲第5，贏得唔少掌聲。來到今季加入蘇蘭基等新兵，期望提高，可惜戰績不似預期，各項賽事只得3勝1和2負，聯賽僅排中游，而且之前接連輸畀紐卡素同阿仙奴，遇強即屈，輿論開始質疑普帥對進攻打法過於固執。不過「澳普」一向有性格，預計今場會繼續主攻踢法，希望打場漂亮勝仗，塞住一眾批評。

另邊廂，卡拉巴克近年經常出戰歐洲賽，確係有進步，包括上屆歐霸殺入16強，僅僅畀最終獲亞軍嘅利華古遜絕殺，慘遭淘汰。不過呢支阿塞拜疆「1哥」對親英超球隊例腳軟，之前曾經喺歐洲賽6次面對英超兵，全部輸晒，單計近4次共吞14蛋，其中3次至少輸3粒，「恐英症」非常嚴重，今場仲有主力中堅美迪拿坐波監，造訪熱刺隨時被祭旗，上盤有計。

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