三鐵亞洲盃10.13維港上演　港將主場出擊爭佳績

（前排左起）黃子圖、林樂仕、文麗淇、温澤仁、丁毅臻、Sarah Elise Modiano及曾熹兒今日齊集記者會。（圖片由中國香港三項鐵人總會提供）

由中國香港三項鐵人總會主辦的2024年亞洲三項鐵人U15及少年錦標賽暨香港亞洲盃，將於10月13日假維港賽道上演，屆時一眾亞洲頂尖三鐵好手及未來巨星將齊集中環龍和道，爭奪亞洲冠軍殊榮。

賽事以中環灣仔海濱長廊作起步點，參賽者先於維港完成游泳項目，上岸後沿龍和道、國際金融中心、以至中環碼頭作單車繞圈，最後途經政府總部及立法會等地標一帶進行跑步，並於文化廣場衝線。中國香港三項鐵人總會會長兼亞洲三項鐵人聯盟副會長周俏男表示：「是次亞洲盃作為亞洲區頂尖的比賽之一，將會是在巴黎奧運之後，區內首個大型的三項鐵人賽事。此外，同場更會上演本年度的亞洲三項鐵人U15及少年錦標賽，這項賽事將吸引眾多極具實力及潛質的年輕運動員參賽，今次得以在香港舉行，希望有助一眾本地小將可以藉著主場地利爭取佳績之外，更能夠擴闊視野，相信對於培育新一代三鐵精英運動員，以至整個香港的三項鐵人發展，都有莫大裨益。」

是次香港亞洲盃除了雲集亞洲各路高手，亦有來自澳洲及加拿大的選手。香港將會派出奧斯卡、黃子圖、余承謙﹑伍泰龍及Robin Elg等與一眾外國運動員競逐獎牌。至於女子組方面，香港現任「一姐」、亞洲排名第三的彭詩雅以及蔡欣妍將會主場出擊，挑戰一眾亞洲好手，務求突破上屆成績，爭取站上頒獎台的最高點。

另一方面，2023亞洲三項鐵人U15錦標賽香港男子金牌得主林樂仕，以及同年亞洲三項鐵人U15錦標賽香港女子銅牌得主文麗淇將分別挑戰亞洲三項鐵人少年錦標賽男、女子賽事；而剛於 2024 武漢全國U系列冠軍盃賽嬴得少年組混合接力金牌的港隊小將温澤仁、丁毅臻、曾熹兒及Sarah Elise Modiano今次將分途出擊，挑戰U15個人賽事。希望借主場之利再下一城，在個人賽增添榮譽。

此外，中國香港三項鐵人總會會長周俏男亦宣布，港隊將派出林樂仕、文麗淇及 Pauline Courret 三位年輕小將，出戰2024三項鐵人世界錦標賽總決賽—西班牙馬拉加站少年賽事，而Robin Elg亦將同場舉行的U23世錦賽為港隊上陣。今次大會特別於賽事會場增設嘉年華會，市民可以免費入場觀賞亞洲盃賽事之餘，更可享受音樂表演如小結他隊、DJ 打碟，以及將有一系列攤位如手作工藝。

中國香港三項鐵人總會將於同日下午舉行2024年亞洲三項鐵人U15及少年錦標賽暨香港亞洲盃之本地分齡賽事，賽事今起至9月28日接受報名，詳情可瀏覽官方網站。