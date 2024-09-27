香港首屆WTA125國際賽9.30展開　張玲對雙打充滿期待

由中國香港網球總會主辦的首屆WTA 125國際賽，將於下周一（30日）假維多利亞公園網球主場展開一連7日賽事，吸引全球百強女子球手雲集香港，競逐冠軍殊榮。港隊一眾女將主場亮相挑戰國際球手，其中「一姐」張瑋桓、王康怡和胡可澄落實參賽，年輕球手謝善瑜亦盼出戰為港爭勝。

香港首辦125級別賽事，已經退役的港隊隊長張玲由衷感到興奮：「今站主場賽事對香港球手好重要，我們近期比賽成績不錯，球迷對港隊的印象愈來愈好，而今次比賽的參賽球手實力都很強，平時在電視上見到的球星今次好多都有報名。」對於今站的目標，張玲對港隊充滿信心：「打比賽就是一個目標要贏！Eudice（張瑋桓）剛在雙打250比賽奪得亞軍，她今次會拍住Cody（王康怡），算是香港雙打最強陣容，我覺得她們有能力贏到比賽。此外，我亦希望自己可以做好些隊長這個身份，帶領整個團隊做得更好。」

張玲補充道：「我們過往有250（級別）以及ITF的比賽，如今再多125賽事，令到每一個不同級別和不同階段的本地球手都有適合他們水準的比賽在主場出戰，對比以往我們經常要外出作賽，現在香港可以有能力舉辦這些比賽，同時政府在本地網球發展投放了更多資源，其實我覺得對於所有球員來説是好幸福，亦感到開心和自豪。」

已經確定參賽的女將胡可澄（Tiffany）就相當期待在主場作賽：「今次125賽事有好多百大球手來香港參賽，所以這是一次很難得和寶貴的機會讓香港球手與百大球手交流，並且在自己家人朋友面前會有更大的動力去做好自己。」Tiffany透露知道有是次參賽機會之前，本身要參加ITF 50和75的職業賽，不過如今已經更改行程，她直言：「一定要在香港參賽！至於期望方面，當然希望可以贏球，但最主要我覺得是保持平常心，發揮自己的水平全力以赴做到最好。」

33歲的Tiffany曾於2014年奪得香港網球錦標賽女子單打冠軍，更三度征戰亞運，談及多年作為網球手的心路歷程：「每一個職業球員的夢想和最終目標都是四大滿貫及奧運，而我自己打全職都有一段時間，但之前在疫情期間遇到很多困阻，會擔心自己會否動搖，不過好在仍然能夠堅持追求突破，覺得自己還可以有進步，亦希望看看自己可以去到幾高，成為我繼續堅持這個道路的一個最大動力。」

現年僅19歲的謝善瑜（Christy）對今次賽事滿懷期待道：「因年齡關係可能未有機會參賽，但是作為一個職業球手，如果可以在現場看她們比賽，對於我們而言都是一次很好的經驗和體驗。若有機會在賽前和賽後與她們切磋下，或者訪問下她們如何應付壓力，對我日後的職業生涯會有好大幫助。」

這名年輕球手曾於去年登上本地首席女子青少年網球手，今年升上大學就讀心理學，談及如何面對壓力時坦言：「心態比起技術更加重要，尤其是當時身為青少年第一，會受情緒影響，未能夠好好享受比賽，而當心態和目標轉變後，嘗試不要對自己要求太高，反而自己會更加放鬆，成績亦會打得比較好。」對於政府投放的資源會否形成壓力，她回應道：「我覺得這是對我們的支持和鼓勵而不是壓力，反而壓力通常來自於我自己本身。所以，賽前我會抽空同家人聊天散步，做好熱身讓自己搏盡無悔。」