傅家俊止步英國公開賽　麥克艾倫轟出147

香港桌球天王傅家俊（Marco）周四（26日）在英國公開賽不敵應屆世界冠軍奇倫威爾森，止步32強；而麥克艾倫則轟出生涯第4個147，並闖入最後8強。

Marco今仗沒有太多機會，奇倫威爾森頻頻「起迫」，全場打出三桿50+，並且連贏4局以4比0戰勝傅家俊；不過，他躋身16強後卻以2比4負於施索爾，無緣8強。

至於麥克艾倫在另邊廂，成為全日焦點，他於以4比1大勝比利時的馬天斯，其中在第2局轟出今季第2Cue及生涯於職業賽中第4Cue147，很有機會個人獨取5000鎊的一桿最高度數獎金。這位北愛爾蘭球手成為史上第16位生涯轟出4桿或以上147的球員，同時這也是桌球史上第205桿147及今季的第3桿。

「能夠在比賽中轟出147，感覺真是很特別。打到72度我考慮過打到安全線就停，但我想冒險一試，因為147的嗡嗡聲與贏得比賽非常不同，當然贏得冠軍更重要，但147會令你腎上腺素增加。」麥克艾倫其後續戰16強，並再以4比3力挫域連，最後8強席位，將與世界「一哥」卓林普爭逐。