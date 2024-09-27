丹恩奴域：C朗領艾納斯「大」顯威風

艾納斯開季4場沙職只錄得2勝2和成績，目前已落後榜首的希拉爾4分。球隊失分亦導致前主帥路爾卡斯度被炒，由前AC米蘭教練皮奧利走馬上任。

皮奧利這名意大利籍教頭上場聯賽首次帶領艾納斯，便取得一個完美的開始。在基斯坦奴朗拿奴（C朗）及泰利斯卡各建一功之下，他們順利以3:0擊敗主場的伊蒂法克。大家都知道，C朗會繼續盡力爭取得入球，但我亦認為泰利斯卡也是他們其中一位最重要的球員，事關此子有高空攻勢，而且其黃金左腳更相當之具威脅。

我之前曾經提到，沙迪奧文尼今季需要交出更好的表現才可。雖然他至今還未於聯賽有入球進帳，但他開季4場聯賽共交出4次助攻，加上剛於沙王盃「開齋」入波，所以其近況相當不俗。我預期，他會在左路產生巨大威脅。

艾維達近兩場聯賽全輸，當中包括作客以1:7大敗於伊蒂哈德腳下。換言之，他們錄得今季聯賽最差的防守紀錄（4場失12球），今仗還要面對攻力強勁的艾納斯，絕對會是一場硬仗。

話雖如此，我始終認為他們前線的進攻火力不錯。恩哈路曾於英格蘭頂級聯賽攻入多個入球（英超上陣67場入16球），而且在上季沙職的入球紀錄也相當好（31場入15球）。此外，奇治葛雲是一位擅於為隊友創造機會的球員，處理死球的能力也十分高。

如果艾維達的球員能夠為於禁區內搵食的恩哈路，作出一些具質素的傳中球，以及在危險位置博到死球的話，我相信他們將可以取得入球。然而，我認為他們的防線始終難以守得住C朗、沙迪奧文尼及泰利斯卡的進襲，所以我預計主隊艾納斯今仗最終可以贏波。