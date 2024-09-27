F1「四萬哥」列卡度被炒　羅臣為紅牛RB出戰

上站在新加坡賽後已透露為自己最後一戰的F1著名車手列卡度，正式被紅牛RB「炒魷」，黯然離場，車隊周四(27日)官宣22歲的年輕車手羅臣(Liam Lawson)將頂上成為正式車手，拍住角田裕毅出戰今季餘下賽事。

常帶着陽光笑容的「四萬哥」列卡度，近年不時傳出離隊的消息，直至上周在獅城爭逐「黑夜飛車」後，這位澳洲名將哽咽表示是自己今季最後一次比賽，直至四日後，車隊才正式官宣「羅臣將擔任正式車手，出戰今季餘下賽事。」

35歲的列卡度於2011年展開F1生涯，三年後登上紅牛車隊，7次贏得分站冠軍，其後效力過雷諾、麥拿侖及紅牛二隊。他在個人社交平台亦帖上自己一張背影的相片，並寫道:「我一生都熱愛這項運動，這是一次狂野又美妙的旅程。多謝，作出貢獻的團隊及每個人；多謝，有時還比我更熱愛這項運動的車迷，哈哈！它總會有高潮及低谷，但它很有趣，坦白說我不會改變它。」即使去向未明，這一別會否令列卡度「一去不返」？他只留下一句:「直至下一次冒險。」

車隊領隊在官網寫道:「車隊全體成員都感謝列卡度過去兩季的付出，無論場內場外他都是一位真正紳士，他的笑容將被我們銘記。」至於新西蘭車手羅臣今季餘下會出戰六站賽事，包括下月舉行的美國站。

至於平治車王咸美頓及羅素等，紛紛出Post向列卡度致敬，咸美頓坦言與列卡度在頒獎台上以戰靴飲香檳，將是一生難忘。