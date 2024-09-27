意大利站得第4　許建德續領GT歐洲賽銅盃積分榜

GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe）意大利站，長達3小時的耐力賽在超過50部賽車同場角逐下，有「飆車天堂」之稱的Monza賽道上上演大混戰。香港車手許建德（Jonathan）順利完成比賽，並繼續於綜合銅盃車手積分榜上領導群雄。他與兩名隊友，意大利車手Eddie Cheever III以及英國車手Chris Froggatt，合作駕駛93號法拉利296 GT3戰車於銅盃組別取得第4名而回，在年度冠軍爭奪戰中進帳寶貴積分。目前在綜合銅盃車手積分榜上領先的許建德，亦同時穩站耐力盃車手積分榜榜首。

GT歐洲賽是世界級高手雲集的英雄地，精彩賽事連場。許建德在Monza賽站之的主要目標是成功得分，並保持在車手積分榜上的領先優勢。他與兩名合作無間的隊友在排位賽中發揮不順，平均成績僅排全場第28位，銅級組別第5位。全場一共有51部賽車同場爭奪賽道空間，要找到無障礙可全力發揮的單圈是個大挑戰。

正賽由Chris Froggatt率先上場，應付開賽後最為混亂的前數圈。在進入第1個彎道時，有幾部賽車發生意外，幸而該名英國車手巧妙地成功避開。儘管在全場排在中游的第24位，他們所屬的Sky Tempesta Racing車隊意識到，有別於過往通常的兩次進站，本站新實施的三進站規則將可提供縮窄差距的機會。

Jonathan負責賽事的第二棒，成功發揮出有競爭力的圈速，逐步向前三名的對手進迫。雖然因賽道事故而曾受到阻礙，但這名香港車手仍能保持專注並努力向前推進。

比賽尾段逐漸變得不可預測，有幾名車手需要被迫額外進站。Sky Tempesta Racing大膽地兵行險著，以圖盡可能提升排名位置，他們在最後時刻幾乎成功。負責最後一棒的Eddie Cheever III追上至銅盃組別第3名的對手身後，在比賽最後階段發動猛烈攻勢。很可惜他們未能在完賽前再提升名次，93號法拉利戰車僅以0.5秒之差未能登上頒獎台，最終以全埸第12名，銅盃組別第4名完成比賽。

雖然未能登上頒獎台，但許建德和他的兩名隊友仍能穩固他們在積分上的優勢，目前他們同時在綜合銅盃車手積分榜，以及耐力盃的銅盃車手積分榜上均排在榜首。賽季只餘下兩站比賽，許建德正全力衝冠希望能成功衛冕GT歐洲賽的錦標。他的下一場比賽，將會是幾個星期後舉行的衝刺盃賽事，西班牙巴塞隆拿站。