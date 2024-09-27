港超聯　理文回勇 強擊標準流浪

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周六「中銀人壽香港超級聯賽」尾場假將軍澳運動場上演，由理文迎戰標準流浪。雙方今季首次碰頭，理文上仗報捷，相反流浪剛經歷大敗，為了扭轉頹勢，必會作出調整，球迷們拭目以待！（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時30分同步直播）

上仗「黃黑軍團」以3比1擊退港會，今周繼續坐擁主場之利，理文主教練曾昭達形容作為赴新加坡前的最後一場聯賽，今場不容有失，盼延續氣勢再下一城：「好開心上場贏番波，尤其係經歷兩連敗之後，可以重回勝軌，呢場勝仗對我哋嚟講好緊要，希望大家愈戰愈勇，保持連勝去迎接『亞冠盃2』。」惟中場保利臣仍有傷在身，上陣成疑。

達Sir︰盼贏波為亞冠盃2壯行色

面對流浪的林遼太、林堂真及岡本玲仁等幾位東瀛兵，後衞立花稜也（Tachi）向對手下戰書，鬥志爆燈：「同流浪對陣一啲都唔容易，佢哋擁有唔少好有實力嘅日本球員，但對住佢哋我都唔會手下留情，一定會用百分百努力踢好今場，畀大家睇場好波！」談到備戰情況，Tachi承認在賽程頻密下，體力難免有影響，幸好經調整後，有信心能以最佳狀態應戰。

流浪上周慘吞傑志「8蛋」，主帥巴貝利表示要吸取教訓，改善防守：「上場比賽我哋把握唔到機會入波，加上傑志當時真係好弗，幾乎每次進攻都有收穫，所以我哋呢場要睇緊啲，唔可以露太多空位，畀理文班前鋒發揮。」巴貝利又預計經過本星期的操練後，球員間的默契有所提升，希望球隊克服上場比賽的挫敗，捲土重來。

巴拉克要踢爭氣波

中場巴拉克就希望球隊盡快反彈，大踢爭氣波：「球隊陣容比較後生，大家都需要時間成長，我作為經驗相對豐富啲嘅球員，會努力幫大家創造機會，希望咁多位畀心機踢好佢，畀到驚喜球迷。」

理文

28陳嘉豪

2周子謙 19金旻奎 27馬天尼斯 4立花稜也

14夏馬特 16顏樂楓 23黃威

8艾華頓 9安尼亞 91羅沙

標準流浪

30奧利斯

93嚴顥崑 13菅沼駿哉 23林堂真 17龍梓軒

11巴拉克 5林遼太 97曉高

77雷仙奴 7劉智樂 37張廣然

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