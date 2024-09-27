ATP挑戰賽泰國暖武里府站　黃澤林打入4強

香港網壇「一哥」黃澤林今日（27日）出戰ATP挑戰賽泰國暖武里府站賽事，憑高昂的狀態及施展發球優勢，全場打出11個ace，在半準決賽以6：4及6：4擊敗2號種子、澳洲球手禾頓，順利打入4強。

20歲的黃澤林（Coleman）下一仗將迎來更大挑戰，硬撼前世界排名第37位的美國球手麥當奴，爭入決賽。

Coleman今年曾多次打入挑戰賽4強，對上一次在本月初的上海站躋身半準決賽，今年更有兩次殺入決賽，分別於美國Lincoln站及印度新德里站最終拿下亞軍。而上周的杭州網球公開賽，他連挫多名對手收穫正賽資格，更奪ATP 250賽事正賽首勝。惟次圈憾負4號種子中島布蘭登止步16強，但仍創下ATP 250級別賽事最佳成績，其世界排名亦從141位升至134位的新高。

每盤單靠一個破發及全場打出11個 ace，就足以令黃澤林在半準決賽以 6-4 6-4 擊敗二號種子 Adam Walton (澳洲)。他下一場將面對前世界排名第 37 位的 Mackenzie McDonald (美國)，爭入決賽一席位。

ATP公布的最新世界排名再攀新高，跳升7級登上男單134位。Coleman將於周二（24日）轉戰ATP挑戰賽泰國暖武里府站4，首圈對上東道主球手薩姆里吉（Kasidit Samrej）。