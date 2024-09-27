香港金牛辦慶功宴　楊睿騏：唔敢諗下季

早前奪得全國男子籃球聯賽（NBL）總冠軍的香港金牛，周五（27日）舉行慶功宴，楊睿騏（Ricky）認為本地球員上陣時間較短的問題，隨着球隊磨合愈來愈順利，已有一定改善，但對於之後會否留隊僅表示：「唔敢諗下季。」

成軍第2年的香港金牛，本季簽入鍾斯及朱松瑋等球員，實力大增，最終不負所托，總決賽以場數4比1擊敗安徽文一，奪得總冠軍。惟全季有不少聲音質疑，楊睿騏、梁兆華、楊瑞鴻及許烜行4名本地球員出場時間過少，Ricky解釋因為新舊球員需時磨合，令各人上陣時間出現浮動，強調情況已出現改善：「始終各球員來自不同環境，文化有一定差異，但隨着大家長時間集訓，默契愈來愈好，出場時間亦比起初有轉變。」

Ricky亦提到加盟香港金牛兩年，在鍾斯等高質外援身上獲益良多，但他坦言對下季會否留隊「唔敢諗」：「我和金牛的合約到來年約滿，但我都不太清楚細節，只係依家唔敢諗下季住，好好享受奪冠的喜悅吧！」

至於球隊總經理孫欣偉強調教練團，對所布球員一視同仁，可惜NBL把外援限制，從4節6人次增加至4節8人次，令球隊改變部署：「我們組軍時，並不知道NBL會放寬外援限制，外援在場上的時間變多，有可能佔用撞位的Ricky、『兆華』（梁兆華）之上場時間，畢繼光及陳雨生的機會甚至更少。」

談到未來計劃，孫欣偉強調「香港金牛永遠是香港球隊」，並會嘗試在將來挑戰CBA：「我們從成軍第1日開始，就已經以挑戰高水平聯賽為目標，目前已與中國籃協保持聯絡，如果往後有機會參加CBA，希望所有球員能夠好好把握這個機會，增值自己。」而球隊董事長錢濤，就有意把主場搬至較大型的場地，包括紅磡體育館及啟德體育園。