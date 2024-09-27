中村祐人：日職榜首大戰　三箭主場突「維」

周六日職榜首大戰，廣島三箭主場硬撼町田澤維亞。廣島三箭上周末於日職以6比2大勝來訪的橫濱水手，不但在聯賽延續9場不敗走勢（8勝1和），更加反壓町田澤維亞升上榜首位置。

目前，三箭的整體防守強度十分之高，而且進攻時亦充滿力量，絕對有能力殺入對方禁區爭取入球。要留意，他們坐擁集個人技術及射門技巧於一身的進攻中場托爾基阿斯蘭。自從他在7月尾由澳職墨爾本城加盟後，球隊的表現也有所進步，故今仗他將會再次成為主隊創造力的主要來源。

町田澤維亞上周六於主場，只能夠以0比0悶和北海道札幌岡薩多，現時跟三箭同分，換言之，他們亦以較差的得失球成績，跌到落聯賽榜第2位。在該場和局之中，儘管他們佔盡優勢，但始終未能攻破在門前派出多人奮力作出防守的北海道札幌岡薩多。同時，他們亦相當欠運，錯失了幾個入球良機。

我認為，藤尾翔太今仗會為他們製造出最大的入球威脅。今仗他們將會陷於苦戰，但如果藤尾翔太能夠於前場保持控球在腳，以及協助隊友上前進攻的話，絕對能夠可以製造到入球機會。

廣島三箭夠在主場迎接今季最關鍵的比賽，對他們來講將有很大的優勢，加上考慮到他們於聯賽的狀態很好兼且又信心十足，故我預計，今仗他們最終可以獲勝，全取3分。