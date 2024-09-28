前曼聯新星比賽暈倒　惹猝死驚魂

周六(28日)凌晨英冠發生球員「猝死驚魂」，效力盧頓嘅前曼聯中場鍾達希喺比賽途中突然暈倒，失去知覺，現場氣氛一度非常緊張，幸好呢位擁有華人血統嘅荷蘭球員，經過軍醫治理後，迅速甦醒，可以自己步離球場，身體已經冇大礙。

今場英冠由普利茅夫主場對盧頓，比賽踢到臨完上半場，鍾達希喺禁區邊，突然倒地不起，身體毫無反應，場內球員立即停止比賽，要求軍醫入場。由於過去曾經發生多宗球員比賽途中猝死，現場人士都擔心悲劇重演，兩隊軍醫合作為鍾達希進行急救，好彩佢迅速恢復知覺，可以起身自己行入更衣室，餘下比賽時間並冇再上陣。

至於今場比賽，由曼聯名宿朗尼執教嘅普利茅夫以3比1擊敗盧頓，賽後盧頓領隊艾華斯報平安，確認鍾達希情況良好，佢將會接受進一步身體檢查。

現年24歲嘅鍾達希擁有華人血統，佢嘅外曾祖父來自中國廣東省江門新會，佢喺荷蘭出世，2016年加入曼聯青年軍，兩年後獲提升上一隊，但不受重用，效力4季僅上陣16次，期間大部分時間被外借去雲達不來梅、布魯日、伯明翰，2022年夏天正式被伯明翰買斷，僅過1年就轉投盧頓。

鍾達希上季英超為盧頓上陣33場入4球，但球隊最終仍然降班，佢今季英冠踢6場入1球。