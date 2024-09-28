AC米蘭5分鐘派3蛋　迪奧追平馬甸尼紀錄

迪奧靴南迪斯(左)及艾華路莫拉達(右)今場各入1球。(Getty Images)

周六(28日)凌晨意甲，AC米蘭喺上半場後段5分鐘內連入3球，主場以3比0擊敗萊切，取得聯賽3連勝，左閘迪奧靴南迪斯今仗射入1球，以29球追平名宿馬甸尼，成為A米史上最多意甲入波嘅後衞之一。

AC米蘭上場「米蘭打吡」擊敗宿敵國際米蘭，今仗乘勝追擊，踢到上半場38分鐘，迪奧靴南迪斯左路開出罰球，艾華路莫拉達頂入打開紀錄。

僅過3分鐘，拉菲爾利亞奧送出直傳，迪奧靴南迪斯殺入禁區近門窄角度勁射入網，加上2分鐘後，基斯甸普列錫入波，換言之，A米5分鐘內閃電連入3球，奠定勝局。

A米季初成績欠佳，一度令教練方辛加面臨下台危機，但現時取得聯賽3連勝，相信佢可以保住帥位。

主角迪奧靴南迪斯今場射入1球及1次助攻，並創下里程碑，同馬甸尼睇齊，成為A米史上最多意甲入波嘅後衞之一。呢位26歲法國國腳以助攻力強見稱，2019年加盟A米以來，踢168場聯賽入29球，包括今季聯賽上陣6場入2球，相信好快可以打破馬甸尼嘅紀錄，成為A米史上首席「帶刀侍衞」。