卓林普第1000桿「破百」　一項紀錄勁過奧蘇

桌壇世界「一哥」卓林普周五（27日）在英國公開賽再跨過生涯里程碑，轟出個人職業第1000桿「破百」，成為史上第3人，更超越奧蘇里雲以最短日子達到這項成就。

卓林普面對日前轟出生涯第4個147的麥克艾倫，合演「強強對決」，而「準神」在第2局打了一桿101度，即獲全場報以掌聲，這是卓林普生涯第1000桿「破百」，繼奧蘇里雲及希堅斯後成為史上第3人達到「四位數字」的紀錄。

「火箭」奧蘇里雲於2019年已達到千位紀錄，而希堅斯則於上星期的英格蘭公開賽轟入這個史冊，35歲的卓林普更成為三人當中，最快(6896天)達到這項成就的球員(奧蘇9759天，希堅斯11768天)，他比奧蘇里雲年輕13歲，如果他繼續在職壇前進，相信很快會將奧蘇的紀錄打破。目前，奧蘇里雲已累積了1272桿「破百」，而希堅斯同日在另邊廂比賽亦再轟兩Cue，累積了1002桿。

不過，卓林普雖然今仗跨過生涯里程碑，但最終以3比5不敵世界排名第3的麥克艾倫，而艾倫將於4強面對近況回勇的「小丑」沙比，力爭生涯第12個排名賽錦標。在過去兩季袋走3個排名賽冠軍的艾倫賽後也特別提到卓林普的1000桿「破百」:「看到卓林普做到千桿『破百』，這實在是歷史時刻，但他會為未能贏波感到失望，然而他仍是焦點所在，因為大家都在討論他的1000桿。」