英超早場「石油打吡」　曼城拆「紐」

英超上演「石油打吡」，兩支由中東財團擁有嘅豪門交鋒，紐卡素主場迎戰曼城，論整體實力一定係「藍月亮」佔優，加上上輪聯賽失分後，更加要全力爭勝，鞏固榜首位置，鬥心肯定強。至於「喜鵲」紐卡素上仗輸波，被打破不敗之身，士氣受挫。翻查雙方近5次對賽，曼城獲得4勝1負，一於再追客勝。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

紐卡素今季開局不俗，首4場聯賽取得3勝1和，但上仗作客1比3不敵富咸，狀態有所回落。射手阿歷山大伊沙克有輕傷在身，即使上陣亦會影響發揮，「喜鵲」近期主要靠哈維班尼斯爭取入波，進攻比較單調，易於被對手防範。此外，紐卡素防線亦不穩，近4場聯賽都有失球，上仗開賽5分鐘就失守，面對曼城強大攻力，更加難以招架。

另邊廂，曼城上輪聯賽補時驚險逼和阿仙奴2比2，中場洛迪卡斯簡迪不幸受重傷，將缺陣一段長時間，造成沉重打擊。不過「藍月亮」勝在兵源充裕，副選人腳質素高，上場英聯盃派出副選，一樣擊敗屈福特，要填補洛迪嘅位置，並唔困難。事實上，曼城喺哥迪奧拿執教下，一向以整體戰取勝，以球隊今季聯賽5戰4勝1和嘅強勢，絕對有力全取3分而回。

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