速龍官宣為卡特15號球衣退役　飛人激動落淚

多倫多速龍總裁烏吉里(Masai Ujiri)周五在公開活動正式官宣，球隊將於11月2日將8屆全明星的傳奇球星卡特的15號球衣進行退役。

烏吉里在活動上表示:「我們懷着極大的自豪及榮耀來到這裡，我們要對卡特表示祝賀。」卡特周五亦被邀請到多倫多翻修以他命名的球場舉行儀式，烏吉里公開宣布為他的15號球衣將是首位在主場豐業銀行場館高掛的速龍球員，令卡特也難忍男子淚，相當激動。

「我無法用言語來形容。」卡特活動後向傳媒直言：「速龍告訴我他們計劃於11月在這個球場為我的球衣退役時，我真是非常感激，這裡是我進入NBA的起點，也是給我很多回憶的家，我期待與家人、朋友及多倫多球迷分享那一刻，他們讓我在速龍的時光如此難忘。」周五宣布這個消息之前的幾日，速龍15號球衣已在多倫多不同地方高掛着。

有「飛人」之稱卡特於1998年選秀以第5位被勇士選中，並即被立至速龍，98-99年度即榮膺年度最佳新秀，而22個NBA賽季中效力過8支球隊共戰1541場比賽，創下了聯盟最長的職業生涯紀錄（勒邦占士新一季將追平這個紀錄），隨後在籃網度過巔峰時期，2020年宣布退役。

現年47歲的卡特，這個賽秀會有點忙，他將於今年10月入選籃球名人堂，而籃網亦決定於明年1月26日為他的球衣退役。