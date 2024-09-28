港超聯　冠忠南區士氣盛挑戰東方

【東網按次收費直播】

香港仔運動場周六（28日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」焦點大戰，冠忠南區主場硬撼東方。南區派出黎格爾及基斯建立中場屏障，亞哥斯達負責派牌，協助各項賽事連續4場有波入的基哥利攻堅；客隊方面，高素巴耶夫和丹尼爾扼守後防，梁振邦、馬高斯及余在言組成中場鐵三角，新加盟的費利浦薩先列後備。

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 ［GK］

2 陳潤潼

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

9 基哥利

10 亞哥斯達

11 佐佐木周 ［C］

14 宋柱浩

15 黎格爾

16 翟廷峯

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 賀爾

3 高素巴耶夫

7 巴科爾

14 余在言

16 梁振邦［C］

19 亞歷斯祖

21 丹尼爾

22 梁冠聰

23 馬希偉

27 馬高斯

冠忠南區後備：

31 顏翱天 ［GK］

8 李嘉耀

17 李小恆

19 趙聡悟

23 容昊

27 莊晉

28 張國鋒

東方後備：

26 廖富源［GK］

40 鍾凱文［GK］

10 費利浦薩

11 黃皓雋

15 黃浩然

17 吳宇曦

24 蕭頌楠

28 蕭政

30 黃梓浩

33 高銘浩

44 柏拔

88 張文浩

香港仔運動場周六下午上演一場港超聯大戰，冠忠南區主場惡鬥東方。主隊上場驚險保住1分，士氣大增，面對下周需要兼顧「亞冠盃2」的東方，隨時有機可乘。（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）

楊正光︰專注先做好防守

南區上仗憑基哥利完場前建功，逼和大埔1比1，主教練楊正光認為對士氣有莫大幫助，加上東方下周需要兼顧「亞冠盃2」，排陣上可能有所保留，但他預計是役仍會面對極大考驗：「雖然調動上我哋冇東方咁多顧慮，但佢哋感受過亞洲賽嘅強度之後，反而更加容易操起狀態，所以呢場都會專注做好防守先。」陣容方面，恩奴需要長唞，艾華依然有傷在身，上場領紅的陳嘉昊則停賽，而積遜雖然已投入操練，但需時提升狀態。

上場後備入替的李小恆（Raphael），就指出雖然東方防守穩健，但有信心一眾攻擊球員能夠延續近期狀態，為對手帶來威脅：「我哋班中前場球員都有唔錯嘅個人能力，如果可以好似前幾場聯賽咁，把握僅有機會入波，隨時再有驚喜。」Raphael又揚言如果今場能夠上陣，會跟足教練團部署，挑戰東方後防。

盧比度︰作客香港仔唔易啃

另一邊廂，東方同樣在上周聯賽死裏逃生，逼和九龍城，但展望今場，主教練盧比度（Chino）坦承球隊下周需分心「亞冠盃2」，硬撼廣島三箭，是役或許未能以最佳狀態應戰：「始終我哋嘅陣容深度唔算好強，預咗呢季好吃力，而且作客香港仔從來都唔易啃，加上南區開季狀態幾好，所以今場壓力都幾大。」值得一提，楊棟棋、林千裕及李俊霆因代表港隊出戰「U20亞洲盃」外圍賽，未能候命，巴杜姆則有傷在身，上陣成疑。

至於余在言（Jesse）認為南區目前狀態良好，因此對是役相當期待：「亞哥斯達同基哥利一加盟，就產生好大作用，擅長用配合打穿對手後防，前幾場聯賽對住強隊都踢到好激，希望今場同南區，合演場好波畀球迷睇！」