前「一姐」施蒙娜提前在港復出　連賽兩項WTA賽事

闊別球壇兩年的前世界「一姐」施蒙娜，落實以香港作為復出第1擊，將會出戰周一（30日）展開的首屆「保誠香港網球125國際賽」，率先與香港球迷見面。

施蒙娜參戰無疑為廣大球迷送上驚喜，她原本預期只會在10月底來港參加「保誠香港網球公開賽」：「我非常高興香港成為我的復出首戰。我已離開球場一段時間，現在感覺很好，非常期待再次上場為球迷獻技。衷心感謝網總讓我以外卡參賽，我急不及待想感受香港的獨有魅力。」這位羅馬尼亞球星勢必成為香港球迷寵兒。施蒙娜2017年至2019年兩度登上女單世界第一，保持一姐地位長達64週。施蒙娜先後在2018年法網及2019年溫網兩次贏得大滿貫冠軍，闊別球壇接近兩年後，於今次比賽正式重返WTA賽場。33歲的施蒙娜早前將4年因禁藥風波的禁賽期縮短至9個月，這令她幾乎可以立即復出，但在邁阿密大師賽作短暫亮相後，她因膝傷再度休戰。

首屆「保誠香港網球125國際賽」將於9月30日至10月6日在維多利亞公園網球主場上演，門票售價由港幣100元至400元(決賽日) 。其中9月30日（周一）及10月1日（周二）將開放公眾人士免費入場。為鼓勵大眾積極參與，主辦方特別預留一定數量的門票，免費派發給有需要的學生或團體，將體育運動推廣至各階層人士，讓更多市民有機會親身參與這項大型體育盛事。