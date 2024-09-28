拜仁復仇之戰　強攻利華古遜

德甲爆發榜首大戰，「1哥」拜仁慕尼黑主場火併上季冠軍利華古遜。拜仁今季決心捲土重來，開咧連場大捷重拾信心，不過衞冕嘅利華仍保持打不死精神，兩雄相遇勢必鬥攻，捧3.5球大盤最划算。（Now 643周日凌晨零時30分直播）

上季四大皆空嘅拜仁慕尼黑，今季請來帶到般尼降班嘅高柏尼執教，備受質疑。不過高柏尼用成績說話，呢位哥迪奧拿徒弟同樣崇尚進攻足球，佢領軍後球隊進攻明顯流暢得多，從水晶宮來投嘅米高奧利斯冇入錯貨，頻頻入波及助攻，配合穆斯亞拿、基拿比等，火力全開。

拜仁開咧後各項賽事豪取6連勝，其中聯賽連贏4場，現排榜首，而呢6場狂轟29粒，單係箭頭哈利卡尼就佔咗10球，而其中5場開4球或以上，包括歐聯屠殺薩格勒布戴拿模9比2，非常誇張。

另邊廂，雖然利華古遜喺今季次輪被打破跨季35場聯賽不敗身，但仍保持「不死藥廠」風骨，例如上場喺補時絕殺禾夫斯堡4比3，呢支衞冕之師各項賽事近6場錄5勝1負，其中5場亦開4球或以上，王牌科利安華迪斯、邦尼菲斯亦極速上力，絕對有本錢與拜仁駁火，隨時合演入球騷。

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