港超聯　有陣！理文回勇強攻標準流浪

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（28日）尾場假將軍澳運動場上演，由理文迎戰標準流浪。雙方今季首次碰頭，理文今場派出陳嘉豪把關，金旻奎、立花稜也、周子謙鎮守後防，艾華頓和鄭兆均負責攻堅，安尼亞、馬天尼斯、羅沙、杜度先列後備；至於流浪則派出奧力斯把關，巴拉克坐鎮中場，前線三叉戟為雷仙奴、劉智樂、張廣然。（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時30分同步直播）

理文正選：

28 陳嘉豪 [GK]

2 周子謙

4 立花稜也

6 胡晉銘

8 艾華頓

11 鄭兆均

13 李毅凱

14 夏馬特

16 顏樂楓 [C]

19 金旻奎

20 保連奴

標準流浪正選：

30 奧力斯 [GK]

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

11 巴拉克

12 李呈

13 菅沼駿哉

23 林堂真

36 岡本玲仁

37 張廣然

77 雷仙奴

理文後備：

1 梁興傑 [GK]

5 杜度

9 安尼亞

12 羅焯熙

17 張憙延

18 鄧筵霑

21 黃朗嘉

26 黃俊皓

27 馬天尼斯

91 羅沙

標準流浪後備：

1盧兆崎 [GK]

99 陳冠燊 [GK]

14 馬榕生

19 姚浩明

21 張青雲

25 梁凱俊

32 李泳豪

33 法蘭度

93 嚴顥崑

————————————————————————————————————————————————————————————————————

周六「中銀人壽香港超級聯賽」尾場假將軍澳運動場上演，由理文迎戰標準流浪。雙方今季首次碰頭，理文上仗報捷，相反流浪剛經歷大敗，為了扭轉頹勢，必會作出調整，球迷們拭目以待！

上仗「黃黑軍團」以3比1擊退港會，今周繼續坐擁主場之利，理文主教練曾昭達形容作為赴新加坡前的最後一場聯賽，今場不容有失，盼延續氣勢再下一城：「好開心上場贏番波，尤其係經歷兩連敗之後，可以重回勝軌，呢場勝仗對我哋嚟講好緊要，希望大家愈戰愈勇，保持連勝去迎接『亞冠盃2』。」惟中場保利臣仍有傷在身，上陣成疑。

達Sir︰盼贏波為亞冠盃2壯行色

面對流浪的林遼太、林堂真及岡本玲仁等幾位東瀛兵，後衞立花稜也（Tachi）向對手下戰書，鬥志爆燈：「同流浪對陣一啲都唔容易，佢哋擁有唔少好有實力嘅日本球員，但對住佢哋我都唔會手下留情，一定會用百分百努力踢好今場，畀大家睇場好波！」談到備戰情況，Tachi承認在賽程頻密下，體力難免有影響，幸好經調整後，有信心能以最佳狀態應戰。

流浪上周慘吞傑志「8蛋」，主帥巴貝利表示要吸取教訓，改善防守：「上場比賽我哋把握唔到機會入波，加上傑志當時真係好弗，幾乎每次進攻都有收穫，所以我哋呢場要睇緊啲，唔可以露太多空位，畀理文班前鋒發揮。」巴貝利又預計經過本星期的操練後，球員間的默契有所提升，希望球隊克服上場比賽的挫敗，捲土重來。

巴拉克要踢爭氣波

中場巴拉克就希望球隊盡快反彈，大踢爭氣波：「球隊陣容比較後生，大家都需要時間成長，我作為經驗相對豐富啲嘅球員，會努力幫大家創造機會，希望咁多位畀心機踢好佢，畀到驚喜球迷。」