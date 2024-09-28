港超聯　東方兩球挫10人冠忠南區

香港仔運動場周六（28日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」焦點大戰，冠忠南區主場硬撼東方。最終客隊憑馬高斯和巴科爾各建一功，以2比0擊敗尾段有亞哥斯達被逐的南區。

南區派出黎格爾及基斯建立中場屏障，亞哥斯達負責派牌，協助各項賽事連續4場有波入的基哥利攻堅；客隊方面，高素巴耶夫和丹尼爾扼守後防，梁振邦、馬高斯及余在言組成中場鐵三角，新加盟的費利浦薩先列後備。

由於設備故障，因此今場不設VAR協助執法。10分鐘，南區率先搶攻，陳潤潼右路傳中，基哥利勁射被高素巴耶夫擋出底線。6分鐘後，東方黃金機會，伍瑋謙出迎打手槌，未能清脆解圍，但馬高斯面對兩名南區球員護空門下射斜。25分鐘，佐佐木周開出罰球，宋柱浩攻門被葉鴻輝接實。35分鐘，基哥利一度把皮球送入網窩，但越位在先，入球無效，兩隊半場互交白卷。

東方換邊後不久，有馬高斯起腳疑似博到南區球員在禁區內犯手球，但球證沒有表示。49分鐘，客隊成功打破僵局，丹尼爾勁射省中馬高斯，後者加多腳成1比0。其後東方得勢不饒人，63分鐘，客隊突擊機會，但馬希偉半單刀被伍瑋謙及時出迎封走。4分鐘後，余在言傳中，巴科爾頭槌高出。70分鐘，南區換入李小恆及趙聡悟，加強攻力，惟6分鐘後，馬高斯送出直線，巴科爾單刀射成2比0。南區完場前有亞哥斯達推跌巴科爾，被逐離場，但對賽果未有影響，東方贏2比0完場。