阿仙奴有意出售「耶穌仔」　巴甲母會想接貨

加比爾捷西斯今季5次上陣0入球0助攻。(Getty Images)

阿仙奴前鋒加比爾捷西斯近年經常受傷，導致狀態低迷，今季5次上陣0入球0助攻，據悉兵工廠管理層已經對呢位27歲巴西國腳失去耐性，打算明年1月轉會市場重開後，出售「耶穌仔」，佢嘅巴甲母會彭美拉斯有意接貨。

阿仙奴2年前斥資4,500萬鎊(約4.7億港元)向曼城收購加比爾捷西斯，佢首季為兵工廠上陣33場入11球及7次助攻，但上季表現回落，踢36場只入8球，今季更加係5次上陣都冇入波或助攻，領隊阿迪達寧願將中場夏維斯推前踢中鋒，都唔用加比爾捷西斯擔任正選，被賣走只係時間問題。

巴西媒體《Bolavip》指阿仙奴願意以4,000萬歐元(約3.5億港元)出售加比爾捷西斯，彭美拉斯為咗提升實力，迎戰明年舉行嘅「擴軍版」世冠盃，所以想簽入「耶穌仔」，但未必負擔到4,000萬歐元轉會費，仲需要同阿仙奴討價還價。

加比爾捷西斯出身於彭美拉斯青訓系統，升上一隊後上陣83場入28球，協助球隊奪得2015年巴西盃及2016年巴甲冠軍，其後轉投曼城，回巢彭美拉斯都係一個唔錯選擇。