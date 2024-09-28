港超聯　理文主場2比1擊敗標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（28日）尾場假將軍澳運動場上演，由理文迎戰標準流浪。最終理文憑艾華頓和安尼亞的入球，以2比1擊敗標準流浪。

雙方今季首次碰頭，理文今場派出陳嘉豪把關，金旻奎、立花稜也、周子謙鎮守後防，艾華頓和鄭兆均負責攻堅，安尼亞、馬天尼斯、羅沙、杜度先列後備；至於流浪則派出奧力斯把關，巴拉克坐鎮中場，前線三叉戟為雷仙奴、劉智樂、張廣然。

上半場開賽，客隊把握到機會突擊，7分鐘，張廣然接應隊友傳球，右路遠柱射破網，先為流浪打開紀錄。上半場中段，雙方陷入僵局，主隊未能突破流浪的嚴密防線之下，嘗試以死球機會爭取入球。29分鐘，艾華頓搏得罰球主射，可惜被流浪球員解圍。直至補時階段，理文終於靠艾華頓門前起腳射破奧力斯五指關，扳平1比1。

換邊後，主隊先後換入羅沙及安尼亞，嘗試搶回攻勢。64分鐘，安尼亞接應羅沙左路傳中，遠柱窩利射入，為理文反先2比1。83分鐘，理文獲黃金機會，安尼亞接應艾華頓傳球，壓入禁區直射入網，惟球證指越位在先，判入球無效。直至下半場補時階段，雙方均未能再有入球進帳，最終理文以2比1反勝流浪，成功於主場袋走3分。