港超聯　「後備殺手」安尼亞建功：繼續保持信心

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（28日）尾場假將軍澳運動場上演，後備入替的安尼亞射入今季第一球，為理文反勝標準流浪，安尼亞表示全隊目標一致，希望為下星期二的「亞冠盃2」分組賽奠定信心基礎。

安尼亞在賽後表示今場的勝仗特別關鍵：「今場形勢緊張，對手都唔容易應付，但我好開心最後努力之下攞到三分，今場贏波令到球隊踢亞冠盃2嘅信心加強咗。今個星期賽程緊湊，比賽一場接一場，大家都爭取時間備戰亞冠盃2，雖然我自己仲有舊傷未完全好番，需要啲時間恢復，好彩成班隊友都好團結，互相配合創造機會入波，我相信我哋個鬥志係會愈來愈好。」安尼亞表示教練團一直在做出最適當的調配安排，讓每個球員都有恢復時間，發揮出最大潛力。

攻入今季開齋波的安尼亞，認為球隊獲勝比起取得個人入球更加重要：「入波係其次，唔係只係呢場比賽，每場比賽我都想幫到球隊贏波，呢件事先係最緊要嘅，因為我哋係一個團隊。我哋要繼續保持信心，一齊為下一場亞洲冠軍聯賽做好準備。」安尼亞亦相信接下來的亞冠盃2賽事只要保持齊心及鬥志，球隊會有更佳的發揮。