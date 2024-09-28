蘇斯克查承認　曼聯簽番C朗係錯誤決定

蘇斯克查(左)承認曼聯3年前請C朗(右)回巢，主因是要阻止他加盟曼城。(Getty Images)

曼聯前主帥蘇斯克查繼表明願意回巢後，又有偉論，承認曼聯2021年夏天請C朗回巢，主因係要阻止佢加盟曼城，並非紅魔鬼真正需要C朗，其後事情發展，證明曼聯簽番C朗係錯誤決定。

蘇斯克查指如果3年畀C朗加盟曼城，佢嘅成就會更上一層樓：「C朗係過去15年最佳球員之一，我同佢喺曼聯做過隊友，佢為紅魔鬼創出輝煌成績，當時佢離開祖雲達斯，曼聯絕對唔可以畀佢加盟曼城，驚佢會為曼城射入大量入球，就好似現時嘅艾寧夏蘭特，佢甚至可能會比夏蘭特入更多波，所以當時決定邀請C朗重投曼聯。」

蘇斯克查表示，C朗回巢曼聯，產生「副作用」影響更衣室氣氛：「C朗可能令其他球員覺得自己重要性下降，因而失去個人承擔，當然C朗係世界級球星，佢表現非常好，首季入24球，但之後我就失業。」

C朗後來同主帥坦哈格不和，甚至接受專訪時，數臭曼聯，導致雙方關係徹底破裂，C朗最終焗住去沙特阿拉伯搵食，如果當年曼聯冇阻止C朗加盟曼城，故事發展可能完全唔同。