補時驚險入2粒　阿仙奴主場4比2獵狐

周六晚英超，阿仙奴主場鬥李斯特城，兵工廠憑加比爾馬天尼利一傳一射，上半場領先2球，但李斯特城占士祖斯甸下半場梅開二度，一度追成2比2，好彩藉對手烏龍波及夏維斯補時各入1球，助阿仙奴4比2擊敗「狐狸」。

阿仙奴開波後就開始控制戰果，一路撳住李斯特城嚟砌，去到20分鐘就有收穫，今次唔係角球攻勢，兵工廠中路截低李城進攻後，交到去右邊嘅祖利安添巴，添巴地波傳入禁區，加比爾馬天尼利第一時間掃入，繼上場聯賽對曼城交出助攻後，今季終於開齋，助阿仙奴領先1比0。兵工廠領先後繼續施壓，加比爾馬天尼利補時再做好戲，左路出波畀李安度杜沙特射入，2比0領先半場。

換邊後形勢大變，開賽2分鐘，李斯特城左路罰球開出，占士祖斯甸頭槌攻門，皮球撞中協助回防嘅夏維斯膊頭改變方向，阿仙奴門將大衛拉耶欲救無從，李城極速追成1比2。兩軍之後互有攻守，58分鐘李安度杜沙特射手中柱，未能為阿仙奴增添紀錄。63分鐘比賽出現高潮，李斯特城尼迪迪左邊斬入禁區，占士祖斯甸球不着地窩利射入世界波，追成2比2。

阿仙奴其後瘋狂進攻，雖然李城門將靴文臣表現超水準，但最終阿仙奴再憑角球攻勢食胡，李安度杜沙特於補時射門，省到李城中場尼迪迪改變方向入網，以3比2再度領先，之後夏維斯再整多粒贏4比2，取得寶貴3分。