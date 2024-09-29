永倫迎擊康仁福建　韓天次：做好攻防能贏任何一隊

歷經連番精彩激鬥，男子高級組銀牌賽進入最後直路，今日（29日）晚上7時假灣仔伊利沙伯體育館上演頭場「生死戰」戲碼，由永倫對陣康仁福建，爭奪負方決賽資格。（on.cc東網周日晚上7時提供按次收費直播）

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陣容鼎盛的「黃金戰士」被視為奪標熱門之一，惟在勝方次圈遇上屆冠軍滿貫，最後以5分告負跌落負方。上仗永倫面對漢友爭「復活」，狀態回勇的美籍中鋒蓋帝斯有高效表現，取得22分12個籃板「雙雙」數據，「得分機器」泰那亦再貢獻32分，全隊展現默契内外開弓以90：60淘汰對手。

永倫下場將對壘康仁福建爭入負方決賽，回顧上季銀牌賽，永倫在同一位置不敵香港東方遺憾出局，今季在積極補強攬入蓋帝斯和余理洋聯手泰那的加持下，能否有所突破，「三巨頭」的發揮是取勝關鍵。擔任正選的年輕後衛韓天次表示：「其實每場比賽都一樣，做好我們自己的防守和反擊快攻，對上任何對手都有信心可以贏。接下來的比賽自己的進攻機會把握可以再好些，不過都希望集中做好防守幫助球隊，就算自己沒有得分都無所謂。而球隊進攻方面，我們有CJ、有Tyler，所以不成問題。」

康仁福建方面，今季銀牌首戰對上崇德飛鷹吞敗，其後在負方組愈戰愈勇連過三關，包括上場再遇崇德飛鷹，雙方鬥得難分難解，最終憑「雙槍」發威，其中林俊達發揮穩定貢獻全隊最高的15分，並由張偉康在關鍵時刻上演「大心臟」連轟2記三分，助球隊以63：59成功逆轉對手勝出。

下一戰康仁福建的對手再「升呢」，將面對内外兼備、進攻火力強勁的永倫，具備三分遠射「殺手鐧」的張偉康能否繼續扮演X-Factor打出驚喜，加上眾將如何限制泰那和蓋帝斯起手，加強防守強度，將會是他們面對的重要課題之一。康仁福建眾將能否克服挑戰，值得留意。