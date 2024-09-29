20分鐘瘋狂「大四喜」　高爾彭馬狂破英超紀錄

車路士球星高爾彭馬，周六(28日)英超喺19分鐘57秒內炮製「瘋狂大四喜」，帶領車路士主場4比2大破白禮頓。高爾彭馬成為英超史上，首個喺上半場攻入4球嘅球員，自上季加盟車路士後，入波貢獻超越曼城嘅艾寧夏蘭特列英超No.1，領隊馬利斯卡賽後捧佢為英超最佳球員有根有據！

車路士近期漸入佳境，今仗對白禮頓嘅高位搶攻，雖然7分鐘先失，但高爾彭馬進攻如入無人之境，21分鐘接應尼高拉斯積遜橫傳射入空門，28分鐘操刀12碼反超前，31分鐘妙射罰球直飛死角，白禮頓3分鐘後藉車仔後防犯錯追番球，但着晒火嘅高爾彭馬喺41分鐘完成「大四喜」，4個入球相隨唔夠20分鐘。

高爾彭馬成為英超史上首個上半場入4球球員，而佢加盟車路士短短1年多，已經第3次「戴帽」，當中2次係入4球，追平車路士史上「戴帽」最多紀錄(林柏特、哈索賓基)。另外，自高爾彭馬上季加盟後，39場聯賽交出28個入波同15次助攻，43個入球貢獻超越艾寧夏蘭特(42個入球貢獻)，成英超最強攻擊手。

馬利斯卡賽後表示：「佢同3、4年前一樣，依家嘅年輕球員，入1球波就當自己與別不同。彭馬不斷入球、不斷助攻、成為英超最佳球員，但呢啲都冇改變佢謙虛嘅性格，呢點先係最重要。」上季獲選為英超最佳青年球員嘅高爾彭馬亦表示：「我錯失第1個機會後好傷心，但見到白禮頓條防線咁上，我知自己會有機會，我本來應該入5至6球！」