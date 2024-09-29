吳松峻歸隊候命　滿貫火拚南華爭入銀牌總決賽

本地男籃銀牌高級組賽事今日（29日）尾場假灣仔伊利沙伯體育館上演激戰，由上屆冠軍滿貫大戰南華。上季滿貫在銀牌和聯賽取得對戰勝利，今季重遇換帥增兵後的南華，能否力保不敗身晉級總決賽，值得期待。（on.cc東網、港台電視32周日晚上8時40分同步直播）

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南華今季迎來大改革，後衞羅意庭轉任教練一職，銀牌賽帶領球隊取得兩連勝，先後以108：66及77：62擊敗建龍飛馬和崇德飛鷹。這位新帥首次領軍坦言「百感交集」，但他喜見球隊磨合漸佳：「我會盡力做好教練上的工作，努力建立我們的體系和球隊風格。」

羅意庭大讚年輕球員有很大進步：「部分球員之前上陣機會不多，沒有累積足夠的比賽經驗，上兩場順利取勝，好高興見到好多球員都比起上年進步不少，如Yee Fu（陳怡富）、Man Ki （林民淇）、Jeff（Jefferson Lloyd Espiritu）、曉峰（陳曉峰）。關公（關雋陶）今年第一年，很快融入球隊。主力元仔（曾湛元）、Bong（葉耀邦）和Tommy（朱亮）表現也算穩定，蘇柏軒努力尋找比賽節奏，希望能將練習的表現帶到比賽發揮。」

上場攻入全隊最高19分的葉耀邦表示，新援安德拉為球隊注入新活力，「他來了幫助好大，包括內線防守和籃板，彌補上年缺點乙進攻方面， 他在內線牽引力好大，可以得分又可以串連，令到我們今年的進攻更加立體和有更多的得分板斧。」

去年滿貫在銀牌和聯賽「雙殺」南華，葉耀邦認為球隊今季補強後有力和綠軍競爭，「雖然對面沒有外援，但他們板凳深度和個人能力都強，例如阿懃、琪哥、阿爆、上次爆發的蕭瑋耀等，我們會針對他們的外線作部署，相信鞏固籃板，做好防守反擊都有機會贏。」

滿貫上場在中鋒惠龍兒受傷缺陣下打出士氣波，落後逾10分下以88：83反勝永倫，銀牌賽同樣錄得兩連勝。滿貫上仗全隊搶得45個籃板，有5人搶至少5個籃板，另外後備上陣的李琪和蕭瑋耀輪流爆發，各得14和19分。轟入24分的蔡再懃表示，球隊在這場比賽展現爭勝決心，意義重大：「對手實力增強，和我們一樣是為冠軍而戰。我們全華班擊敗冠軍熱門之一，覺得十分振奮，證明我們有競爭力。」

滿貫下場迎來另一勁旅南華，中鋒惠龍兒已經復操，但未必能趕及今場復出，不過從球隊名單可見，後衞吳松峻回歸陣中，此子剛完成NBL賽季，今場會否披甲上陣，值得期待。蔡再懃期待與南華一決高下，「南華的朱亮成為本土球員，加入新外援之後整體實力增強，而且對手陣容年輕，速度比我們快，但我不太擔心，有信心隊友能夠應付得到。」