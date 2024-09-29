利物浦險勝狼隊上榜首　干拿迪搶最佳球員？

周日(29日)凌晨英超，利物浦作客2比1險勝狼隊，乘住曼城失分成功登上榜首位置。利物浦中堅伊巴希馬干拿迪今場又入波，賽後竟然質疑點解自己唔係MOTM(最佳球員)，不過就畀領隊施洛一句K.O。

利物浦今仗喺上半場補時，憑干拿迪接應迪亞高祖達傳中頂入領先，不過去到56分鐘，呢位法國中堅同門將艾利臣比加誤會，被狼隊偷到波射入追平，好在5分鐘後利物浦博到12碼，穆罕默德沙拿操刀命中，助利物浦贏2比1，以6戰5勝成績登上榜首。

今場比賽MOTM由利物浦中場賴恩格雲貝治當選，賽後干拿迪獲委託頒獎畀隊友，干拿迪就半講笑話：「邊個決定呢個獎？有咩可能唔係我？對AC米蘭我入波，今場我又入波，我唔值得？」利物浦領隊施洛隨後得悉干拿迪嘅言論，佢回應：「干拿迪？可能佢唔記得失波嗰陣佢做咗乜！」

對於利物浦排喺榜首，施洛就非常謹慎：「感覺好好，我哋當然想排第1，但呢一刻做榜首意義唔大，好似狼隊排喺下游，但佢哋明明踢得好好，19場(半季)之後可以睇到端倪，依家只係踢咗6場波。」