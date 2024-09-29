巴塞隆拿慘敗2比4　後備龍門慘變布景板

周日(29日)凌晨西甲出現意外戰果，開季全勝嘅巴塞隆拿，作客奧沙辛拿竟然慘輸2比4，寫下40年最大恥辱。代替達史特根把關嘅2號門將恩拿斯奧彭拿，今仗面對5次攻門就失4球，慘情淪為布景板。巴塞教練費歷克賽後主動承擔責任，話自己先係輸波罪人。

巴塞開季7連勝後，今場突然收起拉明耶馬同拉芬夏比洛尼2位主力，結果上半場被奧沙辛拿連入2球。53分鐘帕奧域陀為巴塞追番1球，但72分鐘又輸12碼，安迪布迪美亞操刀射入，85分鐘比東尼斯遠射得手，為奧沙辛拿領先到4比1，拉明耶馬完場前轟入世界波，只係令巴塞輸得冇咁肉酸。

據Opta數據顯示，今場係奧沙辛拿史上第3次入巴塞4球，對上一次已經係1984年1月(贏巴塞4比2)。其實巴塞今場有75%控球率，奧沙辛拿全場只有5次攻門，但巴塞門將恩拿斯奧彭拿就失4球，而且有5次失去球權同1次被扭過紀錄，水平同重傷收咧嘅達史特根相差甚大。

費歷克賽後就拒絕責任球員，主動承擔責任：「如果要搵人鬧，鬧我啦！今場球隊作出好多變動，可能係表現唔好原因之一，但我有需要咁做，我有責任照顧好球員。」據報巴塞即將簽入波蘭門將施捷斯尼，不過費歷克日前表示恩拿斯奧彭拿仍會係正選，但呢位25歲門將嘅表現似乎需要大大提升。