祖雲達斯回勇大勝　逼近一項神紀錄

周日(29日)凌晨意甲，祖雲達斯作客大勝熱拿亞3比0，打破連續3場聯賽踢成0比0嘅悶局。祖雲達斯鋒線重新撻着之外，後防仍然穩固，開季6場聯賽合共連續540分鐘不失球，逼近卡利亞里保持嘅712分鐘意甲史上最長時間連續不失球紀錄。

祖雲達斯佔盡上風，但上半場冇波入，換邊之後，熱拿亞「送禮」，後衞迪雲達喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，杜辛華荷域主射入網，為祖記打開紀錄。其後呢位24歲塞爾維亞國腳接應古普美拿斯長傳，窄角度射成2比0，個人梅開二度。

戰至89分鐘，後備上陣嘅「星二代」法蘭斯高干斯卡奧射入加盟祖記以來首個入球，呢位21歲葡萄牙國腳嘅爸爸沙治奧干斯卡奧球員時代曾效力3支意甲球隊國際米蘭、帕爾馬、拉素，法蘭斯高干斯卡奧今仗入波，同「老干」上次意甲入波，相距8,252日。

祖雲達斯成為今季歐洲5大聯賽唯一不失球球隊，以每場90分鐘計算，累積連續540分鐘聯賽不失球，意甲史上排第5位，同1966/67年球季卡利亞里創下嘅連續712分鐘不失球紀錄，只差172分鐘。換言之，祖記只要未來2場聯賽對卡利亞里、拉素，保持清白之身，就可以打破紀錄。