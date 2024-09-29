鋒線腳頭無靈　曼聯冇子彈細盤趁熱食

英超重頭戲，曼聯主場迎戰熱刺，「紅魔鬼」曼聯經過早前短暫反彈後，又打回原形，連續2場和波，鋒線球員腳頭無靈，想攻入熱刺防線，恐怕非常困難。熱刺上場歐霸盃大部分時間踢少1人，加上比對手少一日時間休息，體力備受考驗，預料今場會歎慢板。睇番曼聯今季5場聯賽總入球全開3球或以下，不妨再追中位數3.5球嘅入球細。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

曼聯早前分別於英超及英聯盃大勝修咸頓、班士利，原來只屬曇花一現，上輪聯賽悶和水晶宮0比0，緊接歐霸盃被川迪逼和1比1。領隊坦哈格非常固執，堅持用約舒亞舒克斯、阿密特迪亞路擔任正選攻堅，但2人腳風唔順，身為中鋒嘅舒克斯近6次為「紅魔鬼」上陣都食白果，翼鋒迪亞路亦陷入5場入球荒。

值得一提，進攻核心般奴費南迪斯今季仲未開齋，曼聯今場唔好話要贏，甚至能否入波都成為疑問。不過，「紅魔鬼」防線比以往穩陣，近4場只失1球，熱刺要入波亦並非易事。

至於熱刺上周五(27日)凌晨先至踢完歐霸盃對卡拉巴克，比曼聯遲1日比賽，並且開賽7分鐘，中堅達古仙食紅牌被逐，變相要隊友一人跑多一步，以維持勝果，付出額外體力，或會影響今場發揮。此外，熱刺近3次作客奧脫福球場，僅1和2負，相信會特別小心，以免輸波而回，既然中位數3.5球起跳，寧願博入球細。

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