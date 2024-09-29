港超聯　新界打吡！均業北區硬撼大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）爆發「新界打吡」，均業北區主場硬撼大埔。北區今場由葉卓文、基拿美扼守中路，隊長肯迪墮後校炮，支援古杜拉、舒拉普攻堅。大埔則有尼高拉斯、比迪高復任正選，前線三叉戟繼續為盧卡斯、伊高沙托尼和馬卡雷拿，倒戈的韋法頓先列後備。

均業北區正選：

1龐焯熙【GK】

3基拿美

6葉卓文

7舒拉普

8肯迪【C】

9羅港威

10羅曉聰

11古杜拉

22劉君正

23韋健豪

29簡嘉亨

均業北區後備：

16張桂華【GK】

2波比

4李俊霆

5費利皮爾

12吳柏希

13朱偉鈞

14何振廷

17尤朗

18戴子軒

20鄭宇希

73黃偉國

82凌柏賢

大埔正選：

94 謝家榮【GK】

4馮冠鳴

7馬卡雷拿

11盧卡斯

14馬度士山度士

16陳肇鈞

18伊高沙托尼

26李家豪

33加比爾【C】

77比迪高

87尼高拉斯

大埔後備：

1戴廷匡【GK】

41林志基【GK】

3宋紘毅

6羅振庭

13彭靖揚

17郭縉諾

19林樂賢

22宏愷志

23李樂謙

44韋法頓

80鍾偉強

99鄭子森

周日（29日）「中銀人壽香港超級聯賽」爆發「新界打吡」，均業北區坐鎮北區運動場主場迎戰大埔。矢志爭標的大埔，剛在臨完場前被逼和，痛失兩分，今場一定力爭重返勝軌，且看上周輪空的北區，在養精蓄銳下能否抵擋對手強攻。（東網周日下午4時按次收費直播）

均業北區上輪對九龍城，尾段一度連入兩球追平，但補時階段仍遭絕殺，錄得兩連敗。今場面對實力分子大埔，主教練鮑家耀承認很難應付，但他提到球隊早前曾在主場逼和傑志，有信心可以再接再厲：「大埔前面3個外援，加埋『菲臘仔』（陳肇鈞），足以令後防頭痛，但其實我哋今季兩次主場表現都唔差，希望球員防守再專注啲，然後等機會突擊，爭取勝利。」值得一提，中場柏度哥斯達因在練習時受傷，預計養傷一個月。

大埔上場同樣失分，在臨完場前被冠忠南區追平，主教練李志堅卻稱士氣未受太大影響：「當然臨尾幾秒失波一定唔開心，但足球就係咁，同埋都係嗰句，3循環踢24場波，依家失分都唔代表啲咩。」

堅Sir籲球員切勿鬆懈

然而，均業北區今季暫時仍未開齋，但「堅Sir」提醒球員切勿鬆懈，尤其在領先後需要更小心：「今季各隊實力係平均咗，可能睇成績，北區開季唔太順，但仲要睇埋比賽內容、數據。始終北區之前兩次落後兩球都追到，所以自己一定要做好。」陣容方面，上場兩黃一紅被逐的杜國榆，需要坐波監。