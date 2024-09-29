皇馬冇麥總攻力減　馬體會銅牆鐵壁頂住艦隊

西甲爆發馬德里打吡，由馬德里體育會主場硬撼死敵皇家馬德里。兩軍同屬不敗之師，馬體會重拾昔日銅牆鐵壁，表現平穩，皇馬有王牌基利安麥巴比因傷倦勤，攻力大減，加上近年對親「床單兵團」都冇甜頭，讓球主客和馬體會有得受讓，必捧讓球主勝。（Now 632周一凌晨3時直播）

馬體會開咧後各項賽事錄5勝3和，聯賽排緊第3位，貴價新兵祖利安艾華利斯漸入佳境，上場對切爾達於末段靠佢入波絕殺對手，老將基沙文亦有回勇迹象。不過最令主帥施蒙尼開心嘅，一定係重現以往鐵血防守，7場聯賽只失3粒，失波之少冠絕群雄，表現非常穩陣。

次席嘅皇馬開局同樣唔錯，連同季前歐超盃在內，各項賽事9場獲7勝2和，其中近5場全部贏晒，不過好多場波都贏得驚險，表現唔算標青。更大鑊係新加盟嘅基利安麥巴比，經過季初適應期後，近5場入6粒，點知上場險勝艾拉維斯後，證實左腳二頭肌受傷，預計要抖3周，難得上緊力即受傷，堅黑仔。

睇番近年馬德里打吡，皇馬毫無優勢可言，近6次交手法定時間只獲5和1負，「銀河艦隊」跨季39場聯賽保持不敗，但上一次輸波就係1比3輸畀馬體會，今場作客冇「麥總」仲要讓波信唔過。

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