港超聯　大埔3球輕取均業北區登榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）爆發「新界打吡」，均業北區主場硬撼大埔。大埔憑比迪高、馬卡雷拿各建一功，加上對方葉卓文的烏龍球，最終以3球輕鬆取勝，兼憑較佳得球力壓東方升上榜首。

北區今場由葉卓文、基拿美扼守中路，隊長肯迪墮後校炮，支援古杜拉、舒拉普攻堅。 大埔則有尼高拉斯、比迪高擔任正選，前線三叉戟繼續為盧卡斯、伊高沙托尼和馬卡雷拿，倒戈的韋法頓先列後備。

上場臨完場前被冠忠南區追平的大埔，甫開賽即反客為主，3分鐘馬卡雷拿推大位起腳高出。17分鐘輪到北區機會，簡嘉亨開出角球，葉卓文近門起腳，被謝家榮撲出。不過葉卓文之後卻在禁區內，用手擋出盧卡斯射門，球證直指十二碼，比迪高主射破網，大埔29分鐘先開紀錄。41分鐘馬卡雷拿再於禁區頂勁射破網，大埔半場領先兩球。

落後的北區易邊後嘗試反撲，但古杜拉遠射不中目標。北區再換入朱偉鈞加強攻力，但未見成效，相反大埔有加比爾、韋法頓連番接應罰球，成功將皮球送入網窩，惟同樣被VAR指越位在先。不過北區75分鐘仍要失守，葉卓文門前不慎擺下老烏，最終大埔以3球順利擊敗北區，重返勝軌。