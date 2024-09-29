港超聯　九龍城作客2比0挫港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）有回歸主場香港足球會足球場的港會，迎戰九龍城。最終客隊九龍城憑卡朗及韋利安各建一功，以2比0擊敗10人應戰的港會。

主隊今場派出費查把關，峇夏比和麥美倫坐鎮中場，里奧及陳灝負責攻堅；至於九龍城派出袁皓俊把關，迪高及何瀧浩負責中場屏障，協助卡朗、林學曦攻堅，新援域陀、李根浩則先列後備。

開賽僅5分鐘，何瀧浩被對方球員侵犯，球證判罰12碼，卡朗操刀勁射破網，先為九龍城打開紀錄。9分鐘，九龍城再博得罰球，羅素撞跌許家樂，可惜被門將接實。11分鐘，迪高接應直線，將皮球射入網，但越位在先，判入球無效。30分鐘，里奧被推跌，由比提主射罰球，可惜被袁浩俊接實。34分鐘，麥美倫兩黃一紅離場，港會需以10人應戰。補時階段，許家樂中路直射，但被費查擋出。上半場九龍城暫時以1比0領先。

換邊後，港會嘗試反撲，51分鐘，港會博得罰球，比提左路開出，但門前無人接應。73分鐘，余沛康被剷跌，球證直指12碼，惟射球被人牆擋出。86分鐘，九龍城再度成功把握罰球機會，韋利安大腳射入，拉開比數至2比0。最終九龍城憑卡朗及韋利安的入球，以2比0擊敗港會。