永倫三巨頭合轟51分　22分血洗康仁福建復活

男子高級組銀牌賽周日（29日）假灣仔伊利沙伯體育館（新伊館）展開兩場強強對決，頭場由永倫對壘康仁福建合演「生死戰」，前者最終以99：77力壓對手晉級負方決賽，將於10月2日對上滿貫和南華之間的負方。

永倫今場沿用首發泰那、蓋帝斯、余理洋和韓天次，並提上文俊浩擔任正選；康仁福建則派出張偉康、林俊達、懷斯、黃律堯和陳永熹應戰。

甫開賽，永倫積極進攻，泰那和蓋帝斯連連得分，文俊浩首記三分命中，開局打出14：6迫使對手叫停比賽。康仁福建回場後換入余嘉寶即入三分回應，加上從板櫈出發的譚子健高效轟入12分，助球隊緊咬分差，令戰況未有一面倒。永倫首節僅以27：25些微領先，而上仗復出戰未有分數入帳的余理洋首節取得6分。

第二節永倫調整戰術，初段收起泰那用蓋帝斯摧毀對方防線奏效，逐漸拉開領先分數。不過康仁福建未有坐以待斃，次節上陣的黃文康表現搶鏡交出9分，包括兩次面對蓋帝斯的防守得分，惟上仗手感火熱的射手張偉康未能開齋，三分暫錄3射0中。永倫雙洋將半場合轟25分，余理洋亦取得11分，助球隊領先54：39。

下半場永倫乘勢追擊，攻防快上快落拉開分差至76：55。第四節永倫收起「三巨頭」，由隊長周迎堅帶領二陣，打出一段11：2攻勢，士氣高漲。康仁福建眾將仍然頑強收復失地，其中張偉康外圍開齋射入2記三分球，黃文康亦繼續得分，惟落後過多難以扭轉局勢，最終以77：99遭淘汰，永倫進身10月2日的負方決賽對陣滿貫和南華之間的負方。

永倫今場5人得分上雙，蓋帝斯禁區制霸貢獻全場最高的23分，泰那和余理洋分別交出17分和11分，「三巨頭」合轟51分，文俊傑和連浩駿亦各有12分和10分進帳。康仁福建方面，林俊達取得全隊最高的17分，黃文康和譚子健各取16分。

今季轉會第二戰貢獻11分的余理洋（Nathan），與球隊磨合漸入佳境，不過賽後這名經驗老將坦言：「我們現在的防守還遠遠沒有達到我們應該有水準，所以我們需要在接下來的兩天內繼續努力提升」，他續說：「今天現場觀眾很熱情，回到伊利沙伯（體育館）的感覺很好，我已經很久沒有來這裡比賽了」，他又笑言：「很高興看到觀眾回歸香港籃球，而不只是關注公牛隊。」

傷癒後復出的Nathan表示：「我之前的腳傷比較嚴重，現在剛剛恢復正常，我希望我能繼續前進。今天對上福建的比賽對我們來說是一場很棒的熱身賽，讓我們改進防守，也讓我重新與Tyler（泰那）和CJ（蓋帝斯）一起比賽。希望我們能夠做全準備去面對紅軍（南華）或綠軍（滿貫）的比賽。」