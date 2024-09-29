南華力挫上屆冠軍滿貫　闖10.8總決賽

香港男籃銀牌高級組周日（29日）假灣仔伊利沙伯體育館上演激戰，南華78：65力挫上屆冠軍滿貫，終止對賽兩連敗，率先闖進10月8日舉行的總決賽，將會對永倫和滿貫之間的勝方。

上季滿貫在銀牌和聯賽對南華均取得勝利，今季重遇換帥增兵後的「紅軍」，惠龍兒續因傷缺陣，今場由蔡再懃搭歐陽維江配林俊光、方誠義和張彬賢正選登場。南華迎來主力朱亮復出正選上陣，不過手指受傷初癒的他首節未有得分，錄得2犯。滿貫開局由林俊光獨得8分，一度領先11：8，惟南華強攻內線，關雋陶、陳怡富剷籃，安德拉助攻葉耀邦籃底得分，一輪11：0攻勢，19：11領先。

第2節，滿貫外線爆發，楊子豐連入兩記三分球，加上歐陽維江三分球，追至20：22。南華外線不乏機會，惟命中率不佳，滿貫乘勢反擊，方誠義入楔得分，楊子豐「and 1」，一度領先2分，其後南華朱亮裡外開弓咬住比分，滿貫再有張彬賢兩次正面挑戰外援安德拉得手，南華半場僅領先35：33。

換邊後，南華連取5分，蔡再懃、林俊光連續命中3球三分球，滿貫一舉超前43：42。南華暫停回來狀態回勇，朱亮貢獻外投，葉耀邦亦中距離得手，曾湛元連得4分，拋離至59：45。滿貫射手李琪被嚴密盯防，第3節最後1分鐘才「開齋」，惟南華依然強勢，以61：49進入最後一節。

決勝節，南華外援安德拉回到場上接管比賽，加強籃底防守之外，又與陳怡富、葉耀邦密密搶分，打出14：3攻勢，比賽最後4分鐘拉開21分差。滿貫無力回天，南華最終以78：65取勝，率先打入10月8日舉行的總決賽，將會對永倫和滿貫之間的勝方。

今場南華的外援安德拉取高效數據24分20籃板、隊長曾湛元18分8助攻、葉耀邦15分8籃板，朱亮復出取9分5籃板4助攻，陳怡富亦有9分進帳。滿貫只得兩人得分上雙，蔡再懃19分7籃板，林俊光14分。