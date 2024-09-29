安德拉20+雙雙致勝：「香港勒邦」個名幾型！

25歲來自喀麥隆的安德拉因為外型似足NBA球星勒邦占士，被球迷稱為「香港勒邦」，這位2米02前鋒加盟南華後起正面化學作用，令「紅軍」攻守兩端實力增強不少，周日（29日）更擊敗強敵滿貫，晉級總決賽。安德拉笑言，「我都鍾意勒邦，所以這個名我都幾鍾意，幾型啊！」

今場安德拉表現全能，貢獻24分、20個籃板、7個封阻，賽後他大讚球隊贏得漂亮一仗：「我們為了這場比賽準備充足，大家都拚盡全力。我正慢慢了解這個聯賽，他們告訴我這隊也是爭冠熱門，好開心可以贏到他們。」

美國俄勒岡州立大學畢業的安德拉來港數月已極速融入香港，最近把握休息時間到處旅遊，已到訪海洋公園、天壇大佛等遊客熱點，又深入旺角、銅鑼灣等地尋找美食，「我在喀麥隆長大，這是我第一次來香港，這個城市的文化、食物、所有事物都很迷人，是個很好的居住地方！」

安德拉曾於2021年贏得Pac 12籃球聯賽冠軍，他表示正努力和南華隊友建立默契，希望協助球隊捧盃，「我第一次來香港，目標一定是贏冠軍，好期待總決賽的來臨。我自己也來自冠軍球隊，希望為新球隊帶來更多活力。」