般費鹵莽領紅　曼聯主場吞熱刺3蛋

周日晚（29日）英超重頭戲，曼聯主場0比3慘敗於熱刺腳下。「紅魔鬼」開賽早段已失守，不過最致命係隊長般奴費南迪斯攔截唔收腳鹵莽領紅牌，球隊踢少個下陷於劣勢，最終主場淨吞3蛋，下跌1級排12位，坦哈格帥位又亮紅燈。

曼聯今場強陣出擊，熱刺則有隊長孫興民受傷缺陣，改用迪姆華拿，雖然進攻唔齊人，但把握到曼聯後防開賽早段漏洞，3分鐘就先開紀錄，中堅雲迪尹後場帶波舞龍咁舞，一直帶落底線傳中，門前冇人包到解圍，遠柱比蘭莊臣撞射破網領先1比0。

曼聯今場表現慌失失，比蘭莊臣又有另一機會，不過射中柱，直至企穩陣腳後曼聯先有一次似樣攻門，可惜阿歷真度加拿祖窩利勁射中柱。

至於熱刺迪姆華拿亦有「正常發揮」，一次單刀埋門全面機會過唔到奧拿拿，曼聯大難不死不過未有後福，反而有隊長般奴費南迪斯攔截占士麥迪臣腳下球時用埋鞋底餅，結果直接領紅牌出場，曼聯十人應戰陷於劣勢之餘，「般費」仲要停賽3場，認真大鑊。

下半場初段熱刺整多粒，比蘭莊臣右路送助攻，古路施夫斯基「功夫腳」飛撐入網，熱刺贏到2比0，之後曼聯谷一段有番啲攻勢，但都破唔到蛋，去到77分鐘再輸多粒，熱刺角球攻勢，蘇蘭基門前得手射成3比0，臨尾曼聯仲有美臣蒙特被撞爆頭流晒血，真係黑開有條路。