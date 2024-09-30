曼聯史上最差開季 坦哈格成下個被炒大熱

曼聯喺英超主場慘吞熱刺3蛋，拙劣演出受到各界狠批，有博彩公司即時將領隊坦哈格被炒賠率急降，成為英超下個被炒領隊頂頭大熱。雖然已經執教曼聯2季有多，但坦哈格賽後仍堅持「需要時間」，強調未擔心過會被曼聯炒魷。

夏天洗咗超過2億鎊買人嘅曼聯，開季6場聯賽2勝1和3負得7分，平咗球會史上英超最差開季(頭6輪)成績(2013年、2020年)；而且連續2場英超主場0入球輸波，對上一次發生就喺2021年嘅11月，亦係前領隊蘇斯克查被炒魷前最後嘅2場聯賽。

多位名宿都就曼聯嘅表現發炮，加利尼維利直指曼聯表現「嘔心」、里奧費迪南就話：「垃圾表現，軟弱、尷尬、冇章法，下半場鬥心好咗，但質素欠奉。」前利物浦球星列納表示：「已超出坦哈格能力範圍，佢激勵唔到隊波，曼聯退步緊。」

博彩公司Betfair喺今場對熱刺前，坦哈格成英超下個被炒領隊賠率係10倍，但完場後就急跌至1.9倍，成為頂頭大熱，夏天加盟嘅助教雲尼斯達萊，就成為曼聯新領隊嘅大熱之選，次熱係前英格蘭國家隊主帥修夫基。

對於被炒傳聞，坦哈格賽後仍然口硬：「我冇擔心過被炒魷嘅事，夏天我哋所有人都同意繼續合作，包括班主、職員、球員同我自己，所有人決定坐埋同一條船，我哋清楚知道呢個過程需要時間，之後有新嘅一日、新嘅比賽，我哋會反彈。」